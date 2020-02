Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Como todos saben, El Prado es un barrio con muchos espacios verdes, incluso los hay exclusivos para mascotas.



Pues resulta que la falta de educación y respeto de algunos vecinos sobrepasa todos los límites. Yo me pregunto porqué tengo que encontrarme todos los días en la vereda de mi casa con los “regalitos” que me dejan los canes de mis vecinos. ¿Y la bolsita en qué quedó? “No me importa, que otro venga y levante...”, ¿verdad?



¡Lamentable!



Hay muchos valores que en estos últimos años se han perdido y va a hacer difícil poder recuperarlos.