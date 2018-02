Falta cordura

Educación y Justicia



Hace tiempo que estamos conviviendo con episodios que demuestran una falta de respeto por algunos padres con decisiones tomadas por los educandos en relación a sus hijos, motivadas por faltas de disciplina o de atención, o por no alcanzar los niveles mínimos requeridos.



En algunos casos hemos visto que se ha llegado a la violencia física contra el docente.



A veces uno se pregunta cuánto hay de genuina preocupación por el niño y cuánto de orgullo de padre herido.



El caso que motiva esta nota parece diferente, pero creo que el fondo es el mismo: la percepción de los progenitores que la repetición del año o el ir a examen es malo para el niño e implica que sus hijos son “inferiores” al resto de sus compañeros.



Y estoy convencido que creen que oponerse y tratar de revertir la decisión es lo mejor para su hijo.



Bueno, se equivocan. No hay nada peor para un niño que cursar un nuevo año sin tener bases sólidas obtenidas en los años anteriores. ¿O acaso piensan que pasándolo de año el problema de fondo va a desaparecer? ¿Que no va a ser todavía peor?



La pregunta que deben hacerse es: ¿qué apoyo debemos darle al niño para que progrese, a su ritmo, en esta etapa de su vida? Y la respuesta no es judicializar el caso.



Como abuelo sé que el amor a nuestros hijos a veces puede hacernos tomar decisiones equivocadas. Entiendo a los padres. Más difícil resulta entender al juez.



Pero si hay algo que tengo claro es que tenemos que volver a respetar las decisiones de los maestros, que son los que mejor conocen, objetivamente, al niño en su ámbito de aprendizaje.



Esperemos que prime la cordura.