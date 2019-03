Falta continua de gas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Vivo en La Paloma, Rocha y sufro del aislamiento al que nos someten desde el gobierno central.



Los habitantes de éste balneario, aparentemente perdido en la lejanía, padecemos la falta de combustibles y gas, varias veces en el año (no solo cuando se dan los paros). Las causas o excusas son de lo más variadas pero el resultado es el mismo, el pueblo perjudicado.



A la falta de combustibles hay que sumarle que la única estación de servicio que vende gas no realza reparto y por ende a los que no tenemos auto realmente se nos complica. El colmo que se me dio fue el de tener que pagar taxi para trasladarme a otra localidad para conseguir una garrafa de gas.

Hice la denuncia en Ancap, hablé con Ducsa que me derivaron a URSEA. El expediente está en fiscalización de combustible desde agosto (328-3-2018).

¡¡Un poco de sensibilidad, por favor!!



Autoridades hagan algo... no nos caímos del mapa somos Uruguay!! El gas es de primera necesidad. En febrero ya van variados días que no hay gas en varios balnearios de la zona.