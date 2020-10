Falta autocrítica (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|"No hay peor ciego que el que no quiere ver".



Con las auditorías conocidas y la historia de los 15 años, donde se perdieron más cosas de las que dicen se encontraron, los muchachos del FA deberían tener suficiente para la autocrítica sin necesidad de guión alguno que los conduzca.



Los miles de millones de dólares tirados por la borda por las "velas al socialismo" que se llaman Ancap, Alur, Regasificadora, Antel Arena (más conocida como incendio del Cilindro consentido por negligencias varias), propaganda disfrazada de publicidad oficial, cesión de deuda millonaria de conocido empresario deportivo, Fondes, Envidrio, renuncia de un vicepresidente, Actas que no se quisieron ver en la Torre. En fin, ¿todo eso es parte de las "distracciones"?



Y el IASS ahora; ¿qué tanto se preocupan por la posible pérdida de las jubilaciones? ¿Y el IRPF que lo subieron dos veces, no les preocupa por pérdida de salarios? ¿Y los acuerdos con UPM que cada vez que se avanza se descubren más errores de cálculo en expropiaciones que son millones de dólares que salen del Estado?



¿Y los aplausos a Maduro, Ortega y Cuba? ¿Y la exaltación de la esclavitud que esconde llevar a rehenes cubanos al Nobel? ¿Esos son los que defienden los derechos humanos? ¿De los dueños de esclavos ?



Así que no hay tales distracciones... Más bien hay 15 años y pico de ¡viva la Pepa!



Y un día se tenían que terminar.