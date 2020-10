Falta autocrítica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los análisis que se oyen y ven sobre autocrítica en el FA parecen más un ataque al gobierno y sus éxitos que a una verdadera revisión de errores a lo largo de 15 años de ejercicio del gobierno, sin real control ni participación de nada ni nadie más que el propio FA y sus sucursales.



Se busca encontrar fuera lo que precisamente no existe adentro; real intención de entender que sus posiciones no eran, ni son, del agrado de la ciudadanía.



Esto es tan claro que las excusas van de no personalizar las derrotas hasta ni siquiera pensar en criticar sus propuestas y la forma de presentarlas.



Todo es culpa de otros. Éxito del gobierno. Opinión publica notoriamente a favor de la Coalición. Victorias electorales a lo largo y ancho del país de la Coalición. Prensa a favor del gobierno sin siquiera ver cuánto aparecen sus representantes en los medios y lo que dicen y cómo lo dicen.



Todo, pues, lejos de ser una mirada hacia el mal que se quiere modificar, es una complicidad para mantener sus dichos y hechos sin cambio alguno en lo que, precisamente, radican las razones de las derrotas.



Más aún, la crítica a la Coalición es que apostó a "sacar al FA del gobierno". ¿Qué otra cosa hizo el FA desde el 94 al 2004 ? ¿Es que acaso pretenden que todos jueguen a su favor? ¿O es que se siguen creyendo tan excelsos y superiores que no admiten oposición alguna?



Si en esto coincide su autocrítica, habrá que esperar más joyas para la colección.