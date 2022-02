Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Es un tema frecuente; ya que mucho más es el interés político, que la esencia de una nación libre. Ahora, ¿es posible mantener una posición que no es la realidad, sino claramente lo opuesto? ¿Cómo?



Así expreso la disconformidad de no ser leales a los ideales, sino vasallos de los avatares políticos; quienes son un mero maquillaje de una realidad que abruma. Si se fuese directo, llano y acorde a sus verdaderos valores e intereses, habría un sinceramiento ante los demás y no ser tan hipócritas de aparentar lo que en realidad se desprecia, no se acepta.



Es una clara alusión a lo que se han ido transformando, en los últimos decenios, las expresiones políticas de innumerables protagonistas. Demostración de la existencia de un teatro donde el que más descaro tiene, triunfa; habiendo una claque que le sigue y apoya por beneficio personal, o de otros tipos, bien sabidos. Nada que ver con la realidad ni los valores más importantes del hombre.



Así es el presente, donde la mentira y el descaro son las materias dominantes. No interesa la verdad, no interesa la sociedad sino un supuesto beneficio, aunque haya que penetrar los lados oscuros del hombre, porque es esa penumbra la utilizada para trepar sobre los restos de quienes quisieron hacer algo bien y no les acompañaban.



¿Dónde quedó la moral? ¿Porque te moriste eres bueno?; es un hecho tan frecuente...



No ser falso. Valoremos qué se fue, qué se es. Sobrellevemos los daños cometidos, pero no los borremos con el codo; más cuando sujetos transitando esos lados oscuros mantienen sus bajos instintos, quienes transcurren aborrecidos e inaceptables, escondidos entre bambalinas, donde actúan.



Honestidad, falta; seriedad, también; moral, no sé dónde se fue.

Los mejores principios del hombre: ¿dónde quedaron?



Fidel, Ortega, Maduro y otros de hoy, son ejemplos de lo que se puede alcanzar a fin de triunfar, cuyo costo humano no trasciende. Los ejemplos macabros no dejan libre a esta América Latina y, en ese marco, se erigen confabulados para dominar pueblos enteros con ideas venidas de otras tierras.



Es necesario desterrar a esos individuos y la mentira oculta y almibarada. No ser falsos.