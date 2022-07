Falso relato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Quién instaló el relato de que el Frente Amplio y el PIT CNT son dos cosas diferentes?



Nunca lo fueron, ni lo son.



Ese relato se va haciendo carne en la opinión general porque el FA elaboró un plan, creó la imagen de que la oposición sangrienta al gobierno la está haciendo el PIT CNT, y que el FA está haciendo oposición responsable.

Nada más lejos de la realidad.



La hoja de ruta es la misma, la guerra es una sola; donde un solo ejército con dos comandos ataca por dos frentes con acciones diferentes que dependen de su puesto de ataque.



Por un lado el FA ataca en forma permanente y sostenida con críticas, notas, declaraciones, llamados a sala, etc. a cada acto o palabra del gobierno.



Por otro lado, el PIT ataca permanentemente con paros, huelgas, movilizaciones o críticas y declaraciones con las mismas palabras que el FA.

La finalidad son las elecciones del 2024.



El FA, partido político no se desgastará ante la opinión pública y si alguien carga la culpa de oposición desleal y artera, será el PIT CNT que no tiene nada que perder electoralmente. Muchos uruguayos distraídos han caído en ese relato y otros muchos caerán.



Lo que asombra es ver que figuras políticas y de opinión también caigan en el mismo. Ni el PIT CNT obliga al FA, ni se apoderó de él. “Fueron, son y serán lo mismo”.



Es una coalición no declarada públicamente que actúa de acuerdo al gobierno de turno, con planes elaborados: apoyo total a los gobiernos del FA, ataque total al gobierno de Coalición Republicana.



Hay que actuar directamente contra el Frente Amplio, porque esa será la batalla electoral y lógicamente contra los sindicatos para minimizar su parte del relato.



Ya tuvimos tres períodos de izquierda donde ellos sembraron.

Si no se abren los ojos, el futuro es claro: vamos a incorporarnos inexorablemente en forma indefinida al izquierdismo latinoamericano.



Solo basta ver en las lamentables condiciones que están todos esos países bajo los regímenes izquierdistas.



La batalla será dura, pero si no se observa lo que hace el enemigo, será mucho más dura.