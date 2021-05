Falsedades respecto a la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El programa de Polémica en el Bar del domingo 15 de mayo, tuvo como invitado al senador Alejandro “Pacha” Sánchez y entre otros temas se trató lo referido a la campaña de recolección de firmas para convocar al referéndum contra la LUC.



El senador Sánchez, no sé si por ignorancia o a sabiendas de que no estaba diciendo la verdad, pretendió “asustar” a los inquilinos diciendo que con la LUC los buenos pagadores iban a ser perjudicados, porque se les podía desalojar en un plazo de 30 días.



Lo dicho por Sánchez no es correcto, por cuanto la norma que regula los contratos de arrendamiento (decreto-ley 14.219) sigue en su plena vigencia y no ha sido modificada, ni derogada por la LUC.



Al contrario de lo que dice Sánchez, lo que estableció la LUC fue posibilitar a aquellas personas que no consiguen garantía y por tanto se les hacía imposible alquilar, o no quieren molestar a nadie para que le salga de garante, o no quieren depositar 5 meses de alquiler en garantía en el BHU, o contratar un seguro de garantía, para que, de común acuerdo con el propietario, acogerse a los beneficios que para los inquilinos se establecen en la LUC.



Hay que tener en cuenta que la LUC es muy estricta y exige preceptivamente que debe establecerse en el contrato que las partes acuerdan someterse a las disposiciones de dicho régimen; y además, establece que si se contrata en función de esta norma de la LUC, le queda prohibido al propietario exigir al inquilino cualquier tipo de garantía y que la violación a esta prohibición hará pasible al propietario de una importante multa, en beneficio del inquilino.



Una vez más, queda claro que los promotores del referéndum contra la LUC, a falta de argumentos válidos, pretenden engañar a los ciudadanos con falsedades.