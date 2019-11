Las falacias del candidato del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Insólita falacia del Candidato del FA en el debate de la fecha , reiterando el error de su Asesor Leal, al afirmar que la "Guardia repúblicana" fue creada en 2011!!!



La misma fue creada el 15 de Julio de 1895 con el nombre de "Escuadrón de Seguridad", como una Fuerza para el mantenimiento y eventual restablecimiento del orden público, y en 1916 pasó a llamarse "Guardia Republicana" tomando el modelo del conocido Cuerpo de la Gendarmería Francesa.



Posteriormente, por decreto-ley del 22 de agosto de 1974, se une a su similar de Infantería policial, la entonces "Guardia Metropolitana", bajo un mismo Comando, en un nuevo Agrupamiento táctico que se denominó "Regimiento Guardia Republicana".



En 2010, integrando el suscrito un equipo de Asesores de Seguridad Pública (todos Oficiales Policiales retirados, de los Partidos Fundacionales), en el marco de la Comisión Interpartidaria del Parlamento, para acordar y definir Políticas de Estado (formada al efecto a pedido del Pte. Mujica), tuve el honor de proponer que el "Regimiento Guardia Republicana" pasara a denominarse "Dirección Nacional Guardia Republicana", para continuar con su histórica misión pero con jurisdicción nacional.



Esa propuesta fue aprobada por el Gobierno y proyecto de ley mediante, se sanciona en 2011.



Es decir, fue una propuesta de la “oposición” blanca y colorada, no un proyecto del FA, y consistió solamente en darle jurisdicción nacional, reconociendo lo que en los hechos ya venía ocurriendo.



Nada peor que una verdad a medias, rellena de mentiras, para engañar a la gente que ignora estos hechos históricos, haciéndoles creer que todo lo bueno y profesional en la Policía, nació con el FA en 2005, valiéndose de un mero cambio de denominación y fecha aniversario de ciertas Unidades como la del caso.



Otra falacia, siempre en el campo policial, es que antes del 2005, los Policías vestíamos "harapos" y nos teníamos que comprar la munición.



Esto es indignante y falso, más allá de que se dieron algunos casos excepcionales dadas las carencias existentes en equipamiento, propias de presupuestos magros.



En efecto, si bien es muy cierto que nuestra amada Institución Policial siempre fue muy pobre y austera, y se pasaban necesidades a veces apremiantes, nunca se llegó al extremo denunciado por el Candidato Martínez, que oculta que el Gobierno del FA tuvo la oportunidad de contar con un enorme presupuesto para mejorar esas falencias, porque el país le fue entregado con la economía saneada y creciendo, por el Pte.J.Batlle, pese a la crisis contagiada por Argentina.



Finalmente cabe agregar que por más recursos que se cuenten, si no hay resultados positivos – como ocurre actualmente – de nada sirvió el esfuerzo ciudadano solventando tales gastos, al no recibir en devolución, las mínimas condiciones de seguridad para desarrollar su vida y trabajo.