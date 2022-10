La falacia de que los ricos paguen más...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La izquierda uruguaya se rasga las vestiduras con el sonsonete de “quienes tienen más que paguen más”, y nadie podría estar en desacuerdo.



En los 15 años que gobernaron, implantaron la reforma tributaria para ese fin y los que más terminaron pagando fueron los que tenían salarios. Nos mintieron en la cara diciendo que era un impuesto a la renta y lo que hicieron fue un impuesto a los sueldos.



También se ocuparon de los profesionales independientes, que de pique se les retiene el 7% de la facturación.



Respecto a las retenciones es por demás injusto, ya que si uno factura menos de 120.000 pesos, la retención es mayor de lo que pagaría por IRPF y termina prestándole al Estado un dinero que lo devuelven a los 18 meses sin intereses, ni las gracias.



O sea si factura poco, le tiene que prestar en forma solidaria al Estado. En cambio a la plata grande no se animaron a tocarla y ahora piden a gritos que se haga...



Gobernaron 15 años con mayorías, poblaron todos los estamentos del gobierno con sus súbditos, no hicieron la reforma de la Previsión Social, no reformaron la Caja Militar, no reformaron la Educación, no reformaron el Estado... ¿y ahora se rasgan las vestiduras para que se les cobre a los grandes capitales?



Vergüenza les debería dar, pero seguro que no saben de que hablo...