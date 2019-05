"Fake News"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En nuestro país, y en esa materia, la que irónicamente tiene la derecha es la izquierda.



Desde hace medio siglo cuando le inventaron la famosa infidencia al Dr. Jorge Batlle (la que nunca se le pudo probar), y que recientemente en una investigación llevada a libro por el Sr. Ronzoni resultó ser una información que equivocadamente y sin mala intención, había producido el padre de (oh casualidad) un actual dirigente del Partido Comunista.



En los años siguientes fue Wilson Ferreira Aldunate el que sufrió la calumnia según las cual las multinacionales petroleras financiaban su campaña, esta vez por periodistas identificados con el FA que aún hoy persisten mintiendo y embarrando canchas. De pasada, y en esos mismos años el Partido Comunista Criollo negaba la existencia del Muro de Berlín !!

Mas acá en el tiempo tenemos la infamia perpetrada por el Diputado del FA Sr. Nicolini, que hasta falsificó un fax para enchastrar al Dr. Guillermo García Costa, en el caso conocido como FOCOEX. Tan enorme y baja resultó dicha infamia que el autor de la calumnia fue sancionado por el FA.



¡Imagine el lector el tamaño de embarrada que fue!



En la última campaña electoral el Dr. Tabaré Vázquez supuestamente vio a niños comer pasto, y en este mismo momento los candidatos del FA tratan de asustar a los votantes asegurando que si no ganan ellos vendrá una motosierra.



En fin… Aunque ahora se les pretenda dar un nombre en inglés, las calumnias criminales no son nuevas en Uruguay.