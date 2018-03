No reparten



Los vecinos de la calle 25 de Mayo de la ciudad de Las Piedras no recibimos este mes las facturas de OSE, por las cuales pagamos alrededor de unos 24 pesos para que nos las entreguen en nuestros domicilios.



Una vecina fue a consultar a la oficina de OSE de Las Piedras y el funcionario le respondió que los recibos estaban allí y que quizás el encargado de repartirlos estaba enfermo y por eso no había cumplido con su tarea.



¿Qué les parece? ¡Es una vergüenza!



En fin, esto no da para más.