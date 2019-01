@| Hace unos días el Ministro Bonomi aseguro que el incremento del delito se debió al “factor noviembre”, es decir que es a consecuencia del nuevo CPP que se empezó a aplicar en dicho mes. También dijo que esperaba bajar “la curva ascendente del delito” y que se sentía bien al poder contribuir a que la población tenga buena imagen de la policía. Lo que no dijo Bonomi es que hay otro factor que es el factor noviembre 2020 que va ser el que saque del gobierno al FA. Y, Bonomi en particular va a contribuir (ya esta contribuyendo) a que el factor 2020 se exprese con mas firmeza.



Cuando se exprese dicho factor la ciudadanía va a tener la esperanza de bajar “la curva ascendente” pero esta vez va ser de la corrupción, falta de autocrítica, mentiras, defensa de la mentira (en mi barrio el que defiende un mentiroso es mas mentiroso) etc. El factor 2020 va a tener varias causas, entre ellas los factores Mujica, Sendic, Vázquez, Astori y un sinfín de etc. con nombre propio, como por ejempla, (ya que estamos con el lenguaje inclusivo) Muñoz.