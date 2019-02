El FA y los pobres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para ser más claros seguiremos su esquemática división de pobres y ricos, aunque en el Uruguay hay una amplia clase media (que incluye a muchos trabajadores, profesionales y pequeños empresarios).



¿Defensa de los pobres?



A ver: lo que pagamos de más en el precio de los combustibles (por la administración de Martínez - Sendic - Carolina Cosse) es de mayor incidencia en el presupuesto mensual de los pobres que en el de los ricos, porque por ejemplo 800 pesos mensuales de sobrepago es más doloroso en los pobres que en los ricos.



Igualmente con las tarifas de Ute, Antel, Ose y todas las malas gestiones de sus correligionarios.



¿Eso es defender a los pobres?



Cuando se estableció un Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y en realidad se puso un impuesto a los ingresos que perjudicó a la clase media, baja y alta bajando sus sueldos netos, ¿eso es defender a los pobres y clase media? Operando con atraso cambiario que nos hicieron perder mercados y llevando al cierre de empresas con sus despidos correlativos, ¿es defender a los pobres? Cuando por Ideología no se firmaron tratados comerciales internacionales, ¿es defender a los pobres?



Gestionando una pésima Educación Pública lo único que hacen es una gran división de clases (los hijos de los pobres no conseguirán empleos calificados que son para los hijos de los ricos por su diferente preparación).



El tema de la basura no defiende a los pobres, que por ser pobres no tienen por qué vivir con ella y es más importante que las publicitadas ciclovías (por la Ciudad Vieja no se ven más que unas pocas bicicletas).



En cuanto a la seguridad (crímenes y robos) estamos regalados y es peor en los pobres -por costos de rejas, porteros, guardias, seguros y cámaras-.

La mala administración de Asse perjudica más a los pobres que no tienen ni medicina ni seguros privados, y se mueren esperando remedios.



No tener una Justicia eficiente - superada- perjudica más a los pobres que se ven postergados (asesorías y abogados mediante).



No tener un equilibrio en el Ministerio de Trabajo en realidad perjudica a los pobres ya que las empresas no invierten por temor, salvo con cláusulas especiales como las que pide UPM y así hay menos puestos de trabajo.



¿Cuántas viviendas para pobres se podrían haber construido con el costo del Antel Arena (menos emergente)?, ¡y el costo de las entradas imposible para pobres!



Haber dado por terminado el período de gobierno un año antes, en una retirada impotente (sin ideas ni poder político), pasando a la inoperancia y dejando las medidas para el próximo gobierno, perjudica en realidad más a los pobres ya que los otros van a llegar a fin de mes, y nos dejan un país sin crecimiento significativo, con déficit fiscal, endeudado y con desocupación creciente, sin tomar reformas estructurales y llenando de correligionarios al Estado.



En conclusión: que el Frente Amplio defiende a los pobres es una “nube” que ya no la vemos y sólo una frase para conquistar bancas.