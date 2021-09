El FA y el Pit Cnt en el mismo cuadro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Después de haberlo afirmado desde hace tiempo y que fuera negado por los interesados, quedó demostrado que el Frente Amplio y el Pit Cnt son amigos ideológicos que juntan fuerzas con un objetivo común.



El primero, desde el área política y el segundo, movilizando a sus afiliados incondicionales para ejercer presión en determinadas áreas estratégicas. El apoyo que distintos dirigentes de izquierda le han dado a Fernando Pereyra, para postularse como presidente del Frente, lo demuestra.



Evidentemente, la izquierda uruguaya está acéfala de figuras de destaque y buscan a quien los pueda poner nuevamente en vidriera.



Fernando Pereyra se destacó por ser el principal impulsor de la recolección de firmas contra la LUC y eso le ha permitido que en la izquierda lo vean como una figura para llevar votos contra el posible referéndum. Será otro tropezón de la izquierda.



Con el tiempo ha quedado demostrado que de ser dirigente sindical a obtener un cargo político, hay un pequeño paso. Incluso él ha declarado que si entra en la política, no vuelve a la actividad sindical. Tenemos infinidad de casos de ex dirigentes sindicales que obtuvieron un cargo tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo: Oscar Groba, Víctor Rossi, Ernesto Murro, Daniel Martínez, Eduardo Bonomi, Oscar Andrade, Juan Castillo.



Obviamente que no viene mal un ingreso adicional de $240.000 como presidente del Frente Amplio, además del salario que todos los uruguayos le pagamos como funcionario público, cargo que nunca ejerce.



Si asume, obviamente debería dejar de actuar como dirigente sindical, por lo tanto tendría que volver a trabajar dentro de la educación; se termina la licencia sindical.



Actualmente le pagamos para que haga como que trabaja de funcionario público, pero ocupa su tiempo en planificar cómo poner el palo en la rueda al actual gobierno. En un año y medio ya vamos por el tercer paro general. Esto recién empieza, tienen tiempo para planificar más medidas.



Evidentemente, durante los 15 años de gobierno zurdo, los sindicatos asumieron roles en distintas áreas que eran potestad exclusiva del gobierno y como ahora eso se terminó, el Pit Cnt, utilizando los derechos que le brinda la democracia, hará todo lo posible para complicarle la gestión al actual gobierno.



Estos derechos no los podrían usufructuar en los países donde gobiernan sus amigos dictadores (Maduro y Díaz Canel); donde el incitar a un paro general es considerado un acto contra revolucionario y es castigado con represión y cárcel.



Lamentablemente, en Uruguay la dirigencia sindical sigue viviendo en el pasado, pensando en la lucha de clases, creyendo que todavía existe la Unión Soviética y el muro de Berlín; que a los empresarios hay que exprimirlos con impuestos; que sólo el Estado debe generar empleo y que el Che Guevara es un héroe.



A todo esto, debemos agregarle los mandatos de tácticas a emplear contra las democracias, que vienen digitadas desde el Foro de San Pablo.



Todo este tema me genera una duda: ¿esto no será una nueva táctica del movimiento sindical para lograr más poder ingresando al sistema político? Da para pensar y sólo el tiempo nos dará la respuesta.



Si se llega al referéndum, ojalá la población se de cuenta que quienes lo impulsaron, son unos farsantes.