El FA y la LUC

@|Lamentablemente vemos como el FA está cayendo en su propia trampa con las firmas para un referéndum contra la LUC.



Se ha formado una Intersocial que no representa a nadie. Son las famosas minorías radicales que comienzan a minar y dominar al FA. Hay que repetirles que la ciudadanía ya laudó y quiere un cambio.



El FA está embanderado con eliminar artículos de la LUC que votó y salieron por unanimidad. Entonces, ¿quién los entiende? Se ponen en contra de lo que apoyaron. Esto me recuerda al Cr. Astori que fue co - redactor de la Ley de Combustibles, pero cuando se votó lo hizo en contra, como el dicho: "Con Dios y con el Diablo".



Además, demuestra lo que todos sabemos: el espíritu antidemocrático que tienen esta organizaciones, vendedoras de humo.