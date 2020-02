El FA y la autocrítica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| "Autocrítica" significa - en otras palabras - criticarse a si mismo.



Este término fue acuñado en la época de Lenin, y expresa, ni más ni memos, "qué hacer para llegar al poder", así como "qué hacer para conservar el poder" o "qué hicimos - o no hicimos para perder el poder".



Obviamente entonces están pensando en nada más que eso, "el poder".

Los uruguayos no queremos ni necesitamos que quienes aspiran a gobernarnos se "autocritiquen" de cualquiera de las formas más arriba indicadas, y como consecuencia, su objetivo no sea gobernarnos, si no - lisa y llanamente - "el poder".



Los uruguayos queremos y necesitamos que quienes aspiran a dirigir nuestro país piensen qué es lo que nosotros, como sociedad republicana desde hace muchos años establecida, necesitamos para vivir en paz y felicidad y contribuir a que la sociedad toda sea armónica y bien intencionada.



Entonces el FA no perdió el poder, nadie es dueño del poder ni lo será nunca.



Por eso los uruguayos, por mayoría de votos, hemos desplazado del gobierno al FA, y hemos elegido para que nos gobierne y dirija nuestros destinos a quienes lo harán a partir del próximo 1° de marzo del presente año.



Simplemente eso.