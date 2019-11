El FA arrancó su propio Halloween

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| ¡Uruguayos! ¡Mujeres y hombres! ¡Acaso nos han visto cara de estúpidos o ignorantes! ¿Tan pobre concepto nos merecemos que pretenden asustarnos con tan dramáticas como alucinantes palabrejas hallogüinescas, que en sus jingles y mensajes publicitarios expresan? Esto no es serio, campea la mentira, el enchastre, lo que se dice embarran la cancha.



Francamente me asombra que un candidato a presidente de mi país, sea capaz de tanta bajeza e irresponsablemente pretenda ganar votos con ese empuje de falsedades sobre sus oponentes, ¿o será que no tiene herramientas valederas para enfrentarles con justicieras verdades? Ya me había dado lástima en un programa de la noche, cuando como un niño asustado o en un extraño berrinche dijera: ¡no, no juego más!, se veía asustado rehuyendo desesperadamente las preguntas de su interlocutor. ¿Acaso esa tremenda inseguridad es la que manejaría como presidente de la República? Por favor, seamos espectadores nada más que un poquito objetivos, y sentiremos la vergüenza que sus intervenciones o las que su partido transmite en su desesperación por no perder las bancas y el poder, se hacen tan notables como irrefrenables, ya que con él, se pudo hacer cualquier cosa, para luego ocultarlas en la “confidencialidad” de sus arreglos.



¡Increíble! Qué menosprecio a sus mayores, que falta de respeto a la cultura. Qué disparate, critican a esta incipiente coalición, pero en tren de hacer coaliciones, el FA en su momento no tuvo ningún prejuicio en aliarse con cualquiera, desde participantes de políticas foráneas hasta de quienes supieron participar de su terrorismo para agredir nuestra democracia. Y sí, deben reunirse las cabezas ya que lo que se pretende es que sea una unidad seria de partidos no “una colcha de retazos” mal cocidos, se defienden principios, los confirman y buscan consolidar acuerdos para bien del país.



Eso sí, el FA aborda errores del pasado como si fueran los santos de la espada, tratando de agredir con ello el presente y el futuro, sin tener en cuenta cuántas burradas han hecho y tantas que no sabemos en tan corto lapso de tiempo, no es en balde que estamos ante una pérdida del 4,9 % del PBI., unos 2.800: millones de dólares, cifra que no se repetía desde hace 30 años.



Por si esto fuera poco, el Pit-Cnt a quién la mayoría de nosotros no votó, es un aliado político incondicional, que no pierde minuto en actitudes amenazantes hacia expresiones de la oposición, aunque no las entiendan claramente. Por qué a voz en cuello tratan de asustar al electorado con los impuestos que la oposición hubiera programado, si en su propio proyecto de gobierno programan el impuesto a la riqueza, el impuesto a las herencias así como el impuesto a las rentas, hagan saber que sí van a imponer sus impuestos, no los oculten.



Moralmente este es un juego sucio en que los uruguayos no deben entrar, por encima de todo debemos defender esta tierra de tanta irresponsabilidad casera, vamos por un cambio en educación, seguridad, trabajo, etc. En definitiva, se traiciona a la concertación previa de respeto y no agresión por parte de los partidos en la campaña y llenan los medios y las redes con noticias falsas, con mentiras desquiciadas tendientes a la desestabilización, con una enorme falta de respeto a la ciudadanía. No olviden sus dichos: “si se pone una heladera por el FA, el puebla la vota igual”, ¡así se piensa de los uruguayos, mujeres y hombres!