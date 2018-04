Los extravíos de Sendic

@| Es con sinceridad que deseo establecer que el expresidente, ex vicepresidente, ex licenciado ha extraviado la profesión que su partido Frente Amplio, su padre, sus mentores del movimiento de liberación nacional desearon perpetuar, quizás con el propósito de perdurar algo, aun fuere un apellido de quienes proliferaron de destrucción a nuestra nación.

Pero Raúl es un uruguayo al que quizás el desvarío de los mayores y su exilio en Cuba no le fueron beneficiosos, para comprender que Uruguay sufrió dos etapas de absoluta involución como la tupamara y la dictadura. Y no comprendió que sus contemporáneos que no emigraron, si sufrieron por sus familias de una destrucción sin precedentes en la historia del país.



Su padre trato de beneficiar a los cañeros de Bella Unión, con la producción de azúcar y Raúl Sendic (hijo) comenzó extraviando el dinero de los uruguayos, en la planta de Alur multiplicando el costo licitado previamente para su construcción. También innecesariamente invirtió en una aeronave, que se está tratando de comercializar actualmente. Con la mencionada planta no se logró nunca rentabilidad, siempre fue a perdida. Su actuación en Ancap, careció del cuidado ejemplar solicitado por su partido en ocasión de la defensa de las empresas del Estado como principio inalienable de protección del activo de todos los uruguayos. No supo tener coherencia en la generación de nuevos emprendimientos desde la ex prestigiosa Ancap. No supo tratar de desvincular a Ancap de negocios espurios con empresas extranjeras. Fue incapaz de defender los dineros de los uruguayos promoviendo perdidas constantes en sus balances. Su incoherencia llevó a los combustibles a precios récord, colaborando en la destrucción de la cadena productiva. Fue insensato a ultranza con el consumo de las tarjetas corporativas, no interpretando (como ejemplo) que era consumidor del esfuerzo de los uruguayos. Hirió la sensibilidad de los jóvenes y la esperanza de acceder a responsabilidades de importancia en empresas país.



Supo traicionar a su partido, a pesar de la defensa improcedente de su gestión y su persona, por parte de Mujica y Topolansky. Luchó palmo a palmo con Mujica, en la desprotección del dinero de los uruguayos con nuevos emprendimientos a perdida, desde las dos presidencias, del país y de Ancap.



Habrá tristemente de ser recordado como quien descompensó la economía de la principal empresa del país y como sumatoria se extraviaron los comprobantes que acreditaban su inocencia con el consumo de tarjetas corporativas. Ha sido una etapa plagada de negligencias, difícilmente olvidable por la proporción de pérdidas del producto que es monopolio de los combustibles en la República Oriental del Uruguay. Asemeja a lo acontecido en gobierno frentista con los casinos del estado, que también siendo monopolio dejaron perdida. Obviamente dada la proporción de las empresas, valores asimétricos.