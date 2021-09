Extorsión financiera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sra. Ministra de Economía, Cra. Arbeleche:



Le escribo porque Usted y el Banco Central son las entidades reguladoras en materia económica y financiera del país.



Creo que hay una situación que debe corregirse en forma urgente y es el otorgamiento de créditos de manera irresponsable por parte de algunas entidades financieras. Sabiendo que el individuo no va a pagar, igual le otorgan crédito y luego vienen los problemas para esa persona y todo su entorno.



Debería regularse que en caso de que el crédito sea otorgado en condiciones indebidas, con muy alta probabilidad de que no se pague, ó sin las garantías necesarias, la entidad otorgante debería hacerse cargo de la deuda si no paga, contratando un seguro ó lo que fuese. Pero no se puede perjudicar a todo el entorno de esa persona, porque una financiera otorgó un crédito de cualquier manera. Me refiero a que si la persona es embargada y tiene una parte de una propiedad que no fue puesta como garantía, igual pueden embargar esa propiedad por más que el resto de los propietarios no tengan deuda alguna.



Es una situación sumamente injusta que debería solucionarse de alguna forma y no perjudicando a los demás copropietarios.



Estas financieras saben perfectamente que esos copropietarios funcionan como un seguro que la financiera no tuvo que contratar, porque saben que se harán cargo de la deuda, intereses, mora y todo el resto para evitar el embargo de la propiedad. Por eso es que deberían contratar algún tipo de seguro para este tipo de préstamos, de forma de evitar esta "extorsión" a los copropietarios.