Explicación que no se entiende 

Patente de rodados





@| Al final pude enterarme porqué mi auto del año 2000 paga un 10 % de su valor.



Porque fue calculado por algoritmos, ¿yesos? Dicen que mi auto vale de acuerdo al IPC y no a su valor real. O sea que por haber sido un auto considerado de “alta gama” en el año 2000, hoy me castigan con casi tres veces del valor que pagaría un auto común.



Me parece una brutal injusticia, y un criterio absolutamente erróneo, sesgado por alguien para el que los valores no son los de mercado sino los que marcan desde un escritorio.



Alta gama... vale lo mismo que un VW gol... o que un auto chino.

Cierto que tuve una explicación, pero absolutamente arbitraria e ilógica. Tampoco pude encontrar un carril por donde protestar. De vuelta j... y tomar quina...