@| Queda demostrado que la cúpula del Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía con la inclusión financiera y la Fiscalía que no procesa a nadie, están muy equivocados con la estrategia que pergeniaron los expertos en seguridad.



Lo que está pasando es que los robos lejos de parar son cada vez más, y los perjudicados son los que menos tienen, aquellos que van a la red de cobranza a cobrar la jubilación, los que van con unos pesos a un supermercado y cualquiera que se pasee en la calle vestido decentemente, sin distinción de edad ni sexo. Los delincuentes andan en moto de a dos, se baja uno, rapiña y salen volando en la moto. Claro, como los comercios grandes ya no manejan dinero no rinde, con las cámaras se movieron a barrios sin cámaras y así sigue todo. Capaz que la cúpula experta en seguridad pensó que sacando el dinero de los lugares grandes los delincuentes verían arruinada su forma de vida y arrancarían “pa las 8”, pero queda demostrado que ¡“antes muerto”!



Esta cúpula experta integrada por el ministro del interior, el subsecretario, el que implementa la inclusión financiera y la fiscalía, no se les ocurrió que a los delincuentes hay que meterlos presos para que dejen de robar, es la única forma, y en esto no han hecho absolutamente nada. Bueno, algo hicieron cuando los vecinos salieron a patrullar sus barrios para dar mas seguridad, actuó la justicia cuando a un delincuente que apuntó con su arma a unos niños, fue golpeado por los que estaban allí. En cambio no pusieron presos a los delincuentes que mataron al quinielero en la ciudad de la costa porque “no se les ocurrió” sacar la bala del muerto para demostrar que era del arma incautada.



Mientras seguimos sufriendo sus experimentos sociales fallidos.