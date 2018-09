Éxodo venezolano: cómo afrontar la crisis migratoria 

@|Los migrantes cada vez son más. Según la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos años más de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su patria querida. Esta cifra lejos de disminuir, sigue en acenso.



En el año 2017, nuestro continente batió récord de desocupación, llegando a 23 millones de personas, según la OIT y CEPAL. Sumado a esto, problemas de corrupción en altas esferas de gobiernos generan incertidumbre y desasosiego en gran parte de la población.



El “miedo” de algunos por perder fuentes de trabajo, que ya de por sí son escasas, sumado a grupos xenofóbicos, son caldo de cultivo para generar nuevos conflictos en nuestro continente.



Ante el éxodo, algunos países han cambiado las reglas del juego, lo que trae aunado varios problemas a los migrantes.



En Ecuador, antes del 18 de agosto de este año, no se solicitaba pasaporte; a partir de dicha fecha, es obligatoria la presentación de este documento.

Esta situación genera gran controversia, debido a que las personas que entraron a Ecuador antes del 18 de agosto no pueden salir, ya que no tienen pasaporte, generando incertidumbre y vulnerabilidad a cientos de emigrantes que duermen en la frontera ecuatoriana-peruana.



Los Estados de nuestro continente deberán tomar medidas en conjunto para que estas personas ya devastadas en su propio país sean “acompañadas” en su proceso de circulación y extranjerización, y no dejarlas a merced de estafadores que cobran fortunas y en algunos casos roban por cruzarlos ilegalmente por las fronteras.



Pese a que Uruguay no es uno de los principales destinos de esta ola migratoria, al ser un país tan pequeño, los cambios comienzan a notarse y no veo que se tomen medidas para insertar a estas personas en la sociedad y a su vez explicarle a la ciudadanía uruguaya cómo convivir en armonía ante esta nueva coyuntura que nos podría hacer muy bien (social y económicamente), si la sabemos manejar adecuadamente.