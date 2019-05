¿Existirá una esckuela primaria así?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Laica, gratuita y obligatoria.



Seis horas diarias de clase, de 9:00 a 11:00 y de 13:00 a 16:00.

Se cumplen dos meses de vacaciones de verano, dos semanas de vacaciones de invierno y unos pocos feriados. No hay ejemplo de paro de actividades más allá del que pueda ocurrir ocasionalmente por razones climáticas.

De tal forma, se dictan anualmente 280 días de clase aproximadamente.

El alumno asiste a la escuela que le corresponde de acuerdo a su domicilio. Ella no distará más de cinco cuadras de su casa, las que podrá recorrer solo..



Cada alumno asiste al grado que corresponde a su edad. No hay repetición.

Existe apoyo educativo para compensar deficiencias cognitivas. También apoyo psicológico al alumno y su grupo familiar, gratuitamente a cargo del Estado.



Se supervisa el estado sanitario (médico, oftalmólogo, dental, etc.) gratuitamente a cargo del Estado.



Sí, existe una educación primaria así y la disfrutaron mis dos hijos cuando estaban en edad escolar, y también lo disfrutó mi familia.



No se trata de copiar sino de saber que es posible y que sirve de enseñanza e inspiración.



Ojalá se piense en ello.