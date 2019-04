Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Quiero plantear una situación que, si bien no es de vida o muerte, altera para mal el resto de sus vidas a muchas personas mayores que, acostumbradas a ser independientes, pasan de golpe a ser dependientes por algunas exigencias del Sucive.



Mi esposo tiene 76 años, a los 18 se compró su primer coche y a partir de allí siempre lo tuvo pues durante varios años se desempeñó en dos trabajos simultáneos. Se jubiló con 70 años, con más de cincuenta de aportes al BPS.



Los últimos 30 años implicaron que hiciera con el auto de 3.000 a 4.000 km mensuales.



En todo ese lapso de tiempo, nunca chocó, lo que puede comprobarse con la póliza del Banco de Seguros. El coche siempre fue como una extensión de sus piernas.



Luego de la jubilación, las salidas se restringieron a hacer mandados, ir al médico, al cajero, visitar a los hijos, ir a buscar a los nietos a la escuela, etc., todo igual a lo que hacen las personas de edad similar.



Pero, llegó el momento de renovar la libreta y como le informaron que eran muy exigentes con los solicitantes de más de 70 años, tomó clases en una academia. Ya contaba con la constancia médica donde dice que se encuentra apto para manejar.



La prueba práctica consta de dos partes: la primera es estacionar entre dos barreras (si se tocan automáticamente se pierde el examen) y poner el coche a menos de 30 cm del cordón, luego darlo vuelta y ponerlo en sentido contrario. La segunda –si se aprueba la primera- es salir a recorrer unas calles.



Si bien mi esposo cumplió las exigencias de no tocar las barreras y estacionar cerca del cordón, perdió el examen porque para ello no pueden hacerse más de cinco maniobras. Pregunto: ¿es tan importante estacionar un coche en no más de cinco maniobras, o es mejor tomarse su tiempo para no rozar a los otros autos y ponerlo junto al cordón? Si Ud. está en la calle, ¿estaciona y luego lo da vuelta para ponerlo en sentido contrario? La Intendencia, ¿no lo multa por dejarlo a contramano? Ud. en la vida diaria, ¿alguna vez vio que alguien hiciera una maniobra así? ¿Por qué se exige como prueba algo tan absurdo? ¿No sería más importante que los inspectores controlaran si el aspirante maneja bien, respeta las señales y estaciona normalmente? Preguntas sin respuesta.



En resumen, tenemos el auto guardado y debemos salir en taxi (mi artrosis me impide subir a ómnibus) o estar supeditados a que alguien de la familia nos pueda trasladar mientras aguardamos que llegue la próxima fecha para dar nuevamente el examen.



Tenemos dos amigos que al llegar a los 80 años les retiraron la libreta; hacían las mismas salidas que nosotros y a veces uno de ellos iba los fines de semana a su casita en Piriápolis. Ahora se han convertido en viejitos de sillón, tristes, y que no salen nunca. Estoy de acuerdo en que si tienen patologías que hagan peligroso el manejo se les quite el permiso, pero habría que considerar cada situación en particular para no malograr injustamente los últimos años de las personas de la tercera edad, causando en muchos casos una dependencia ficticia que lleva a la depresión.



Se supone que las disposiciones vigentes tratan de prevenir accidentes, pero si vamos a las estadísticas, prácticamente el 90% de ellos son provocados por personas más jóvenes. Los mayores tienen más experiencia y son más prudentes.



Para una persona plenamente capaz, y que ha manejado todos los días desde hace casi 60 años, saliendo cuando quiere y como quiere, quitarle la libreta es como cortarle las alas a un pájaro.



Uno no logra explicarse cómo siendo tan estrictos en detalles que no son tan fundamentales –dejar el pie apoyado en el embrague, o agarrar el volante con ambas manos- vemos en la calle conductores que se “saltean” la luz roja, que andan por la senda izquierda a 20 km. Por hora y que no respetan las velocidades permitidas, por no mencionar a los que manejan hablando por celular. ¿Dónde sacaron la libreta? Esta forma de andar en auto sí es peligrosa, porque arriesgan su vida y la de los demás, cosa que no ocurre si Ud. en lugar de hacer cinco maniobras para estacionar hace diez.

Pero bueno, “es lo que hay, valor”.



Según un comentario oído recientemente, la política del Sucive es la de tratar que a las personas mayores no se les renueve el permiso de conducir. Parece ser que no se han enterado que dentro de pocos años, las personas de más de 60 serán amplia mayoría en el país.