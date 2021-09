Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quien esto escribe, es Ingeniero recibido en la Udelar. Por lo tanto, conoce los programas de estudios universitarios y ha pasado por ellos. Si algo me molesta, más que la ignorancia, es la mentira. Y cuando se abusa de ella para eludir la realidad, es más que peligroso.



En estos días, hemos sido espectadores de un problema escondido detrás de la construcción del Antel Arena. Todo apunta en forma culposa, hacia la actual Intendente de Montevideo, Carolina Cosse, también profesional ingeniero, seguramente con los estudios necesarios en su currículo.



Al ser interrogada sobre las conclusiones de la JUTEC, acusó a todos y cada uno, de ser portadores de intereses políticos espurios en su contra. Juzgó así a quienes hicieron el informe y a los que lo promovieron. Su deber era y sigue siendo, explicar los hechos en lugar de eludirlos. Enfrentar la verdad, en lugar de utilizar excusas impresentables.



Todo proyecto comienza con un plan de obras y presupuestos. Se afirma que no lo hizo.



¿Cómo presupuestó cuarenta millones y gastó ciento veinte? ¿Con respaldo de quién autorizó los gastos? ¿Su cargo lo permitía?



De acuerdo con su función pública como Presidente de Antel, cabe preguntarse: ¿con qué autoridad hizo todos los acuerdos de compras, sin licitación y en forma directa?



Se menciona que muchos de tales gastos, se hicieron sin respaldo de ingresos en su previsión. ¡Quien respaldó tales inversiones, salvó su propia irresponsabilidad profesional y política admitida!



Esta persona, no puede utilizar el desconocimiento como excusa. Simplemente, su personalidad egocéntrica le hizo considerarse una figura todopoderosa y libre de necesarias consultas y asesoramientos.



Quizás esa forma de conducirse política y profesionalmente, fue además causante de que otro ingeniero, en su momento, prefiriera no elegirla para ser su acompañante en la lucha electoral que se avecinaba.