Quien se excusa...

@|…se acusa. Es insólito el contenido de los argumentos usados por la Directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo en sus explicaciones a los periodistas, repetidamente mostradas en los informativos, relacionadas con las “picadas” fatales recientemente culminadas en la muerte de un joven.



Lamenta la Directora las consecuencias de dichas prácticas inaceptables pero se manifiesta impotente para prevenirlas, detectarlas, prohibirlas o castigarlas porque, según ella, no puede poner a los inspectores a detener esos vehículos con su cuerpo porque serían atropellados por los mismos.

La total y absoluta ineptitud de la Directora y sus subordinados les impiden, por ejemplo: prevenir a los conductores reunidos antes de las partidas acerca de lo inadmisible de su actitud y las consecuencias en caso de desobediencia, el registro previo de las matrículas de los vehículos reunidos, el control de los que salen a competir, el perseguirlos con los vehículos propios de la Intendencia, el esperarlos en los puntos de llegada preestablecidos, etc. porque acciones podrían diseñarse muchas para lograr unos objetivos realmente efectivos.



Tanta inoperancia se debe solamente a una causa: la estupidez. Sólo que debe definirse si la misma corresponde a quien es incapaz de actuar o al hecho innegable que las autoridades consideran estúpidos al resto de los ciudadanos que deberán creer a pie juntillas los absurdos justificativos.

Para culminar su exposición la Directora manifestó que estos actos de desacato, si bien no constituyen un delito son solamente una falta, pero que el Tribunal de Faltas, facultado desde hace años para hacerlo, no ha aplicado nunca una sanción a estas faltas. Omitió la Directora el aclarar cuántas multas había aplicado la Intendencia y cuántas de esas infracciones habían sido trasladadas al Tribunal de Faltas para ser juzgadas y eventualmente sancionadas porque de no existir dicha denuncia ¿cómo se entera el Tribunal de Faltas de que tiene que actuar?



Qui s’excuse, s’acuse.