@|He notado que en algunos artículos de vuestro prestigioso diario, periodistas se refieren o asocian al rugby como deporte que “fractura huesos” o como la publicación del sábado 3 de febrero, en la página 3, detalla la agresión a Tomás Lacase en Punta del Este por parte del Dr. Bernardo Alcaldoni, mendocino “ex rugbier”.



Con referencia a que el rugby fractura huesos hemos mandado una nota a Uds. que ya la publicaron y agradecemos.



Pero en este artículo no entendemos porqué a la persona acusada se le pone o agrega que es “ex rugbier”. He visto miles de notas periodísticas y no se agrega a los protagonistas de qué deporte son exjugadores…



Lo que sí entendemos y aseguramos es que no existe ningún deporte en el mundo que trasmita los valores que trasmite el rugby y las personas que leyeron vuestro artículo pueden asociar la violencia con el mismo y la misión de este deporte es exactamente lo contrario.



Una pequeña muestra la dio el rugby este sábado en el Charrúa,15.000 rugbiers, exrugbiers y público y cero policías...