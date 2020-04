Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Las declaraciones y la actitud manifiesta de la ex-directora del INISA en el diario El País, ¡me dejaron absolutamente estupefacta!



Que una directora a horas de dejar su cargo firme un aumento salarial en medio de esta pandemia, en que los uruguayos estamos haciendo sacrificios por nuestros hermanos, no tiene explicación.



Lo más increíble es que “no se acordaba” lo que había firmado, y decía que ella manejaba muchos dineros.



Cuando el periodista se lo recordó, dio unas explicaciones inverosímiles. No todos estamos preparados para trabajar con los muchachos infractores, pero en ese caso uno tiene que pedir el cambio.



Pero como ella estaba a horas de irse, no puedo dejar de ver intencionalidad en su actitud. Ella queda como la buena de la película y las nuevas autoridades tendrán que hacerse cargo de semejante atropello. Al igual que Arismendi y Olivera, que se les habían pasado dos contenedores con insumos médicos y dieron explicaciones lamentables.



Hoy estamos ante una pandemia tratando de sacar plata de donde sea, con ollas populares, rebajas de sueldos, etc. Y esta señora firma semejante autorización, sin consultar a nadie.



Señora Fulco en el diccionario existe una palabra que es “vergüenza”; lea qué significa.