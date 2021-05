Evolución y futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Punta del Este, además de la información histórica de las décadas de los festivales internacionales de cine hace 70 años, es importante visualizar los potenciales horizontes de crecimiento por la consolidación, por primera vez, de lugar para residencia permanente con un notorio movimiento todo el año. No sólo de argentinos, sino de familias y ejecutivos de alto nivel del mundo, y retirados jubilados, que lo han posicionado como un refugio, por sus libertades, estabilidad política, su clima templado, sus servicios, conectividad online y beneficios fiscales, por no tener el costo de la renta universal, y con una población educada y de costumbres y cultura europea.



Punta del Este y sus alrededores tienen un micro clima propio respecto al resto de Uruguay, en lo económico, educativo, sanitario, y en diversidad cultural.



Si bien las olas de argentinos son ciclos vinculados a los intensos movimientos de éxitos y fracasos o excesos de los gobiernos del vecino país, la curva es siempre expansiva, multidireccional y ascendente, ya que ahora se suman dos nuevos elementos impulsores: la nueva normalidad de trabajo y estudio online y los atractivos de vivir Punta del Este todo el año para disfrutar de sus campos deportivos, naturaleza y diversidad de servicios, turismo aventura, náutica y deportes acuáticos, galerías de arte y hasta la mística de los alquimistas.



Lo más importante es la generación de empleos y consumo de productos para todo en Uruguay.



A los muy ricos se han sumado familias que descubrieron algunas ventajas, como la facilidad para radicarse, la educación y servicios de salud gratuitos para todos, y la seguridad personal.



La novedad fueron los sudafricanos de origen holandés que huyen de la violencia de su país, y algunos ya compraron chacras de 5 hectáreas desde 33 mil dólares.



A esta nueva y creciente ciudad como residencia permanente, que permite vivir con estilo sofisticado gastando mucho, o a modo naturista en playas nudistas o templos de reflexión y huertas orgánicas, gastando poco, se están sumando proyectos de zonas francas, áreas de producción de cine, hoteles y casinos, nuevos eco puertos y fábricas, edificios de oficinas como en World Trade Center, mega proyectos culturales (Atchugarry), decenas de galerías de arte desde Casapueblo hasta José Ignacio, sofisticadas bodegas y olivares de Garzón, nuevos aeropuertos (Las Piedras-Fasano), miles de metros cuadrados de obras, colegios y clínicas médicas, y hasta cabalgatas por las playas a la luz de la luna para vivir la naturaleza y escapar del estrés de las grandes ciudades.



Uruguay no es barato debido a su baja densidad demográfica.



El propio Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, ha implementado medidas de promoción para nuevos residentes inversores, quienes pueden elegir los plazos de estadía, tienen libertades financieras y exoneración de rentas universales, para atenuar los excesos fiscales de algunas regiones del mundo.



Renacer en Punta, es parte de nuestra evolución para vivir y convivir mejor.