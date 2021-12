Evitemos un accidente mortal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me dirijo a Uds. por un problema que se está dando en los despertadores de la calle Constituyente, frente al Edificio Central de OSE.



En la calle Constituyente hay unos despertadores que provocan caídas diarias a los deliverys que circulan por allí, principalmente de noche.



A comienzos de octubre, hice una solicitud en el Buzón Ciudadano de la IMM. A mediados de noviembre, consulté por dicha solicitud y me dijeron que desde el 8 de octubre estaba a estudio en la Unidad de Señalamiento de la IMM. El 2 de diciembre hice una nueva queja citando la solicitud inicial del Buzón Ciudadano, y me respondieron que la solicitud inicial estaba a estudio en el Servicio de Ingeniería de Tránsito de la IMM y que me comunicara con dicho sector.



El 17 de diciembre pasado, de madrugada, se cayó nuevamente un delivery.

Pregunto: ¿por cuánto tiempo más seguirá a estudio esta solicitud en la IMM, sin dar una solución al problema?, ¿hasta que ocurra un accidente mortal?



No ha ocurrido un siniestro mortal por cosas del destino, ya que Constituyente es una calle muy transitada por ómnibus y por autos, incluso algunos circulan a gran velocidad en la noche.



Espero se solucione antes que ocurra un siniestro mortal.