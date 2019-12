¿Se pueden evitar a estos asesinos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Semejantes operativos pueden evitar ciertos tipos de incidentes, pero algo como lo de el asesinato del hincha de nacional, no.



Cuando agarren a este enfermo mental se podrán evaluar otro tipo de cosas.



Juego plata que tiene varias entradas, varios antecedentes y ahí es donde quedará en evidencia que sí se podía haber evitado este horrendo asesinato. Estos enfermos dejan todo el tiempo síntomas de que estas cosas terminarán pasando; estas u otras similares, porque es claro que esto no pasa directamente por un partido o una camiseta; esto pasa porque este individuo no podía estar en la calle conviviendo civilizadamente en sociedad.



Y ahí, cuando se lo agarre y se sepa su historial delictivo (porque nadie empieza haciendo lo que hizo sino que es el resultado final de una serie de hechos) nos daremos cuenta que era evitable, que hay un agujero entre leyes (Poder Legislativo), entre el trabajo de fiscales y jueces (Poder Judicial) y otros vinculados al áreas como salud, sociales, educativas, preventivas y asistenciales en tema adicciones, el caldo de cultivo de las cárceles entre otras.



Así que no debemos mirar este hecho como uno aislado. Debemos ver esto como reflexión de lo que estamos haciendo como sociedad con "personas" problemáticas y el camino fácil que le estamos dando al crecimiento de la delincuencia y a estos enfermos para que hagan y deshagan.



Este problema no es de hoy. Estos hechos ya han pasado en varias décadas solo que cada vez se van profundizando más. Una sociedad más permisiva ante distintos hechos. Una sociedad más individualista. Una sociedad que cuando se habla de presos prefiere quedarse con el discurso fácil de "que los maten a todos" en vez de dirigir la atención desde donde verdaderamente necesitamos.



Cada hecho de esta naturaleza merece una reflexión y análisis de que sociedad queremos en la que todos somos responsables. Cada actitud individual de lo que decimos o hacemos influye en el global.



Todos somos responsables de lo que tenemos como sociedad y sobre todo de lo que queremos de aquí en más.



Esta es la sociedad que tenemos, la que construimos o destruimos y está solo en nosotros buscar algo diferente.



Nos merecemos otra cosa y estoy convencido que muchos queremos algo mejor.