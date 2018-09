Evaluación del SNIS

@| Recientemente hemos visto la opinión y perspectiva de diferentes actores sobre el estado actual del SNIS a 10 años de su implementación, las opiniones fueron expresadas por el SMU, el oficialismo, sindicatos de la salud y la Consultora CPA Ferrere. Todas las opiniones tuvieron matices pero no concurrieron en algún punto en común que siempre lo hay en el cruce de opiniones.



La perspectiva de A&C Consultores como firma especializada en gestión de servicios y sistemas de salud es que el sistema aun requiere de la consolidación de sus tres cambios, el del modelo de financiamiento, el del modelo de atención y de gestión.



El financiamiento y la función esencial de la Rectoría en cuanto a brindar aseguramiento del financiamiento no se ha reflejado en los resultados, el valor real de la cuota salud está por debajo de las necesidades de financiamiento de los prestadores integrales.



En cuanto al modelo de atención basado en la atención primaria de la salud basada en el elemental principio que más vale prevenir que curar, los prestadores integrales de salud tanto del subsistema público como privado no se han alineado con la estrategia APS y con el principio de que la salud debe ser atendida con un enfoque epidemiológico, familiar y comunitario.

Solo ASSE en parte ha desarrollado su Red de Atención Primaria que aun asi dista mucho de aplicar programas de salud enfocados en la prevención, la educación la promoción de salud y la inducción a la población de usuarios de adoptar hábitos saludables de vida. El subsistema privado tiene una gran deuda en cuotas de servicios de APS y solo a cuenta gotas en la Semana del Corazón y alguna actividad liderada por los profesionales de la nutrición.



En cuanto al cambio del modelo de gestión la información sigue sin ser usada como el insumo clave y estratégico en la toma de decisiones gerenciales y de alta dirección hospitalaria. Asimismo el sistema de información SINADI del MSP no se ha actualizado y sigue cargando datos de producción asistencial sin estar preparado para gestionar la información sanitaria a partir de datos derivados de las actividades de equipos de atención primaria básicos y avanzados. El cliente, usuario o paciente que es el centro del sistema no es visto asi por quienes aun expresan una resistencia al cambio.



El sistema integrado de salud solo ha logrado una cobertura pretendidamente universal por efectos normativos y no por cambios reales en el comportamiento y talante o talento de los líderes formales de las instituciones médicas privadas o públicas sean tanto gerentes, directores técnicos, directores hospitalarios o integrantes de los equipos de salud.

Un gap enorme que tiene la toma de decisiones a nivel de la meso gestión del sistema de salud es la ausencia de mandos medios capaces de gestionar servicios, pasando visita diaria no se logran transformaciones que es el cometido propósito y objeto de los supervisores, o jefes de servicios.

En el paradigma de los líderes formales sigue latiendo la visión competitiva entre los prestadores, sin dar observancia a que el sistema debe ser gestionado en base a redes sanitarias, compartiendo información entre los diferentes prestadores, y sus diferentes niveles de complejidad asistencial. Son muchos los desafíos del SNIS y cambios a considerar antes de abordar una segunda etapa de la reforma de la salud.