@|Como médico voy a resumir, de acuerdo a lo que he recogido en la abundante literatura mundial, fundamentos en contra de la eutanasia.

Los resumo en doce puntos:



1) Todos los seres humanos deben vivir con dignidad hasta el final de su vida.



2) La prohibición de matar fundamenta toda nuestra civilización.



3) La ley debe siempre proteger a los más vulnerables, eso está en nuestra Constitución de la República.



4) Pedir la muerte no siempre significa querer morir; la experiencia médica indica que la mayoría de las veces, muy pocos pacientes nos dicen que quieren morir, menos aún cuando están debidamente atendidos y acompañados.



5) Despenalizar la eutanasia impondría al paciente y a su familia la obligación de planteárselo.



6) El fin de la vida sigue siendo vida; nadie puede saber lo que nos depararán los últimos días.



7) Los cuidadores están para cuidar, no para matar.



8) Las encuestas sobre eutanasia recogen la opinión de sanos, no de enfermos.



9) Equivocarse en una demanda de eutanasia sería un error médico irreparable.



10) Legislar la eutanasia la trivializa y no evita transgredir los límites. Por ejemplo, la eutanasia clandestina es tres veces mayor en Bélgica y Francia.



11) Los cuidados paliativos deben prestarse a todos.



12) Los cuidados paliativos son incompatibles con la eutanasia y el suicidio asistido.