Eutanasia: suicidio asistido

@|He visto con preocupación, pero sin rasgos de asombro, la cuasi legalización de la Eutanasia; para mí, suicidio asistido y así la llamaré si cabe la oportunidad.



En estos tiempos modernos, donde los derechos personales priman sobre todos los ajenos y para muestra basta comprobar que se le ha quitado el carácter de homicidio al asesinato premeditado y anticipado del nacimiento del propio hijo; sería utópico y hasta injusto quitarle el derecho a una persona de decidir su propia muerte bajo determinadas circunstancias, que se detallan en los justificativos para la aprobación de la mencionada ley.



Este derecho abrogado es una nimiedad frente al ya conseguido con el asesinato del hijo propio.



No hay justificación para negarlo, pero yo propongo un agregado que garantice aún más el derecho sobre la vida de cada uno. Y es que la Ley que lo despenaliza, estipule claramente que el paciente que justifique esta decisión tiene que elegir quién o cual de sus familiares en primer grado va a ser el que lo suicide y consensuadamente, de qué manera lo va a realizar y qué método va a utilizar. No existiendo familiares en primer grado, seguirían lo de 2° y así sucesivamente. Pero quedando claramente estipulado que no le vamos a transferir ni el derecho ni la responsabilidad a una persona ajena a su estirpe.



Creo que aplicando este razonamiento cumpliremos la voluntad y protegeremos los derechos de todas las partes eventualmente involucradas y cuidaremos además la consciencia de los que por su condición de médicos se verían en la disyuntiva de violar o no, su juramento hipocrático.



Es solo esa pequeña intervención que me parece atinado proponer.