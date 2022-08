Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Pagamos impuestos para que nos dirijan la vida y la muerte.



En los últimos meses, el país ha escuchado un interesante debate sobre la legalización de la eutanasia. Y, curiosamente, este debate tiene a dos miembros de la coalición gobernante como principales exponentes en la materia; el colorado Ope Pasquet y el nacionalista Rodrigo Goñi.



A diferencia de los clásicos enfrentamientos derecha-izquierda que han teñido la cancha política en casi todos los asuntos relevantes de las pasadas décadas, la pugna por la eutanasia luce distinta y parece desnudar peligrosos discursos presentes en la política.



Aunque diversas encuestas han exhibido un rotundo apoyo por parte de la ciudadanía a la creación de un marco legal que permita a los uruguayos acceder a una muerte digna, desde todo el espectro político han surgido figuras que se oponen a esta ley.



Resulta difícil comprender el porqué. Lamentablemente, parece que muchos políticos se han olvidado que cobran sus abultados sueldos gracias a la ciudadanía que los votó como sus representantes, con el objetivo ulterior de bregar por una mejoría en la calidad de vida de los orientales.



La clase política se muestra notablemente desorientada y, más que servidores públicos, se creen monarcas cuya labor consiste en dirigir las vidas -y muertes- del resto, imponiendo sus cuestionables reglas morales -que sin mucho remordimiento ellos mismos quebrantan-.



En el ensayo “El alma del hombre bajo el socialismo” (1891), el famoso escritor irlandés Oscar Wilde planteaba que “el egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere vivir”.

En esta línea, muchos legisladores -y también referentes religiosos- están pecando de un egoísmo fatal pretendiéndose dueños de vidas ajenas y castigando a sus representados a prolongar -contra su voluntad- una dolorosa agonía.



Desde las filas opositoras a este proyecto de ley se esgrimen argumentos poco convincentes que básicamente se sustentan bajo la idea de que el Estado -o, mejor dicho, el político- está por encima del individuo y, en consecuencia, ellos saben qué es mejor para nosotros (“Usted debe seguir sufriendo porque a mí no me gusta la idea de que acabe con su vida. Y su vida, en realidad, no es suya, sino del Estado”).



Esta idea colectivista se ha instalado en todos los partidos porque le es muy difícil a la clase política aceptar que su cometido es representarnos y No dirigirnos la vida.



¿Hay algo más inmoral que negarle a un enfermo terminal acabar con su dolorosa vida?



Ante tan vil atropello a las libertades individuales resulta pertinente citar las palabras que pronunció Ronald Reagan al abandonar la presidencia (1989), que explican a la perfección el olvidado rol vehicular de la política; “Nosotros, el pueblo, le decimos al gobierno qué hacer, no al revés. El pueblo es el conductor y el gobierno el vehículo”.



La libertad es el andamio fundamental sobre el que se construye una sociedad sana, y esa libertad debe tender a ser absoluta siempre que no se vulneren los derechos de terceras personas.