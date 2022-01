No solo a la eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Álvaro Ahunchain... el miércoles 12 de enero, escribió un artículo sobre la eutanasia que merece mi aprobación.



No tengo ninguna objeción sobre el tema que está tan actualizado para informarme. Espero sus crónicas de los miércoles admirando su amplia cultura, su decir respetuoso y la amplia información.



Si le escribo es por un pero... y es en su “sentimiento personal” que utilizó para fundamentar el concepto.



Le asiste un total derecho y libertad para expresarlo... Lo comprendo y admito. Más... hay una convicción racional que lo amerita, es agnóstico y admirador del Uruguay batllista. Lo que rebasa sus derechos, aunque muchos filósofos lo han dicho, a llamar “autosugestión optimista” a los que tenemos Fe... y si tenemos convicciones religiosas desmerecerse como “prejuicios”. A los filósofos no les puedo contestar.



No me siento ofendido... y menos herido, sería muy débil mi creencia. Está “casi” seguro que no hay nada del otro lado. Nada. No cree en Dios... pero sí en la Nada. Estamos iguales... en algo creemos. Por lo menos nuestro sueño no será tan profundo... y en el suyo “casi” una pizca de duda.



Su razonamiento me podrá dar mil explicaciones... pero no es campo de la Fe. No tome mis palabras en desmedro de su capacidad sino en defensa de una Fe que nos hace muy felices dialogando con los demás mirándonos a la cara. Feliz año.