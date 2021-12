Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

5 razones para decirle No a la Eutansia.



Soy Médico hace 43 años.

Quiero exponer brevemente por qué, a mi criterio, hay que decir No al proyecto de Ley de Eutanasia y decir Sí al Proyecto de Ley de Cuidados Paliativos.



1) Está en el famoso Juramento Hipocrático (Siglo IV AC) “Juro respetar la Vida desde la concepción” y “No procuraré con mi ciencia jamás la muerte de ser humano alguno”.

La Eutanasia precipita el final de una persona, atenta contra la dignidad esencial del ser humano que debe ser hasta el final de su vida. Los Cuidados Paliativos, en cambio, están en consonancia con dicha dignidad al acompañar y aliviar el sufrimiento, no suprimiendo la vida.



2) La Ley debe proteger a los más vulnerables, eso lo consagra nuestra Constitución. Los Cuidados Paliativos contemplan dicho principio fundamental, en cambio la Eutanasia le da carta blanca a los Países y Estados a eliminar personas, sabiendo que, por estudios fehacientes realizados en todo el mundo, muchas personas que piden se les procure activamente la muerte, en realidad desean que las atiendan dignamente y se preocupen de ellas, y no que las eliminen.



3) Pedir la muerte, No siempre significa querer morir: la experiencia médica indica que la inmensa mayoría de las veces muy pocos pacientes nos dicen que quieren morir, menos aún cuando están debidamente atendidos, situación que se logra satisfactoriamente con un buen Sistema de Cuidados Paliativos.



4) Legalizar la Eutanasia trivializa y no evita transgredir los límites. Como ejemplos, la Eutanasia clandestina es tres veces mayor en países como Bélgica y Francia.



5) Despenalizar la Eutanasia impondría al paciente y su familia la obligación de planteárselo. Además, equivocarse en una demanda de Eutanasia, sería un error médico irreparable.