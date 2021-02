Europa y las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Indigna la actitud de la Comisión Europea de establecer controles de exportación de vacunas luego de que se atrasa la entrega de las mismas.



No sólo indigna ese control, también indigna que hayan firmado para comprar 1.465 millones de dosis, cuando precisan menos de 1.000.



Son unos 500 millones en total, hay que sacar los menores y los que no se quieren vacunar, por lo que serían menos de 400 millones de personas, con 800 millones de dosis les alcanzaría más que bien, pero compraron 665 millones más de lo necesario.



Es una actitud mezquina hacia todo el resto del mundo.



La Comisión Europea está ampliando el significado de la xenofobia, y ahora se aplica a los de afuera de la zona Schengen.



Se olvidan que cuando armaron las dos guerras mundiales, entre países europeos, todo el mundo occidental acudió en su ayuda, todos los que emigraron fueron bien recibidos; cuando en Europa pasaban hambre después de la guerra se les ayudó a reconstruir Europa.



Parece que ahora se olvidaron de todos y corren como rata por tirante para salvarse ellos y el resto que espere. Es una actitud obscena, teñida de lo peor de Europa, digna de los peores dictadores que ha tenido Europa hace menos de 100 años, y aún así, no estoy seguro si ellos hubiesen hecho algo así.



La palabra del día es “vergüenza”.