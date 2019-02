Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ésta, y otras tantas frases mamarrachescas, pertenecen al Vice Almirante Hugo Márquez, hombre fuerte en la Dictadura del Uruguay en la década del 70 y 80. De regreso por el Viejo Continente, Márquez se refería a la forma cómo los europeos se manejaban en ciertos asuntos.



Yendo a nuestros días, aquellos que cortaron con las monarquías devolviendo el poder a la gente, aquellos que impulsaron los primeros inventos que se dio por llamar la Revolución Industrial, se me ocurre que son buenos referentes a la hora de pedir consejos. No toda la razón está allá, pero fue allá donde casi todo comenzó y sería buena cosa saber qué piensan.



Venezuela se parte a pedazos y sólo algunos pocos no ven o no quieren ver la realidad. Algunos no les conviene ver la realidad por intereses económicos (Rusia, China, Uruguay) y otros no existen, como se dice vulgarmente (Cuba, Bolivia, Nicaragua...).



El Parlamento Europeo conformado por casi 30 países y posee 750 integrantes, votó la semana pasada, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, apoyando la plataforma de éste, en cuanto a convocar inmediatamente a elecciones libres en el país. Votaron a favor del reconocimiento el 70% de sus representantes, mientras que aproximadamente 15% se abstuvo y el otro 15% rechazó la propuesta.



Quienes votaron en contra fueron representantes socialistas y de extrema derecha, confirmando una vez más que los extremos, supuestamente antagónicos, se juntan. Parlamentarios de Centro y Europeístas votaron afirmativamente por Guaidó.



En Uruguay, quienes nos representan, no ven o no quieren ver la realidad que otros sí la ven, o al menos conviene escucharlos, pues tienen muchos siglos y muchas guerras a cuestas que les dan credenciales como para no ser considerados como bebés de pecho.



De allí viene la frase de Márquez... “Europa está en pañales”... frase que puede ser atribuida a quienes manejan este asunto en Uruguay que nos está dejando muy mal parados en el contexto internacional.



Europa es un ejemplo y líder en lo político, económico, cultural, social... conviene saber qué y porqué se inclinó por Guaidó y condena a un corrupto, asesino, gorila, torturador y violador sistemático de los derechos humanos.