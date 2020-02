Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En los whiskys la etiqueta negra es símbolo de calidad.



Acá se aplicó para advertir del peligro de consumir alimentos que superan sus componentes a lo recomendado; me parece una idea muy acertada.



Por otro lado, ¿cómo se entiende el caso de las tortas fritas (harina y grasa), los bizcochos, chorizos, fiambres, embutidos en general, cuyos componentes no son nada sanos y no tienen advertencia? La verdad, no lo comprendo.