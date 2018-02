Ética muy amenazada

@| El gobierno y su educación, mayores responsables.

La vida es un cumulo de proyectos desde la procreación: integración familiar, educación, desarrollo intelectual, cultura, amistad, amor, integración social, preparación laboral, diversión y sobremanera, la ponderación para amalgamar y darle sentido y proporcionalidad, para logro de felicidad, sin comprometer: familia, futuro, trabajo, ética, moral, honestidad y respeto hacia uno mismo y los demás.



Las sociedades deben luchar contra todo lo que representa desorientar, no educar, no moralizar, drogar, desestimular, engañar, mentir, no proyectar, no defender la ética, no defender valores humanos como el trabajo, la vivienda, la alimentación.



Y desde el estado, se debe proporcionar certidumbre, cuidando los dineros aportados por el pueblo. Se debe tener sumo cuidado con asumir proyectos irreales, empresas (sin diagnostico) subvencionadas, cooperativas direccionadas, hacia el fracaso, financiadas por los uruguayos y sin culpables reconocibles.



La ciudadanía, desde la política debe exigir que quienes asumen la representación deben contar con la formación intelectual que le fundamente en la toma de decisiones en la coyuntura, pero proyectando hacia el futuro. La elección de cargos políticos en empresas publicas, deben superar el tamiz universitario. Y para cada función el mejor ranckeado sin exclusiones políticas de ninguna especie y partido. Curriculum mediante.

Pero los valores están en etapa de distorsión y el gobierno y su prometido ADN de la educación, brillan por su ausencia. Y más bien dedicados están a confrontar en la política, a pesar de los 10 mandamientos de Vázquez y lo peor que están haciendo gran diferencia con la ciudadanía, privilegiando aquello que algún día, reprocharon a los partidos fundacionales. Clientelismo en la máxima expresión y no por un chorizo al pan, o un asado, sino por trabajos masivos y bien remunerados, además nuevos funcionarios (de confianza) de grandes salarios, que cuando se limita la recaudación mediante fuertes aumentos de impuestos y tarifas, providencian prestamos internacionales, que han hecho de Uruguay el mas importante deudor de América Latina con los Organismos Internacionales por su proporcionalidad demográfica. Como se expresa habitualmente, falló la moral, la ética, la administración económica y el sentido de responsabilidad (estamos en el horno) y próximo a crisis terminal.



A la población, coherencia, administración sensata de sus gastos vienen dificultades de difícil solución y exigen mucha ponderación.