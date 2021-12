Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estupor es lo que me causa leer las declaraciones, no de un delirante como Salle que, en mi opinión, debería estar en terapia, sino de un señor que no vocifera en la plaza y que tiene Ph D en Letras y es profesor Grado 5 en Humanidades.



Me refiero a Aldo Mazzucchelli que en reportaje en El País manifiesta que no se vacunó, que todos sus amigos tuvieron Covid-19 después de vacunarse y que él también lo tuvo y se curó con Ivermectina.



Yo, si bien hablo 5 idiomas y soy intérprete de conferencias, no tengo un Ph D, pero al igual que cualquiera que esté meramente informado o simplemente emplee el sentido común, sabe, a esta altura, que nunca se dijo que los vacunados no se contagian, tampoco sucede con la gripe ni con ninguna otra afección.



Lo que hace la diferencia del vacunado es que si se contagia, por un lado tendrá una forma más leve y posiblemente se curará en su domicilio y no precisamente con Ivermectina (porque es un virus no un parásito) y sobre todo evitará en altísimo porcentaje terminar en CTI o peor aún fallecer.



Una vez más se constata que se puede ser intelectualmente muy válido y al mismo tiempo padecer de una mente cerrada y conspirativista.