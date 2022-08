¿Estudiante o sindicalista?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Pregunta que reza sobre ciertas personas, en estos momentos. Manifestándose como “estudiantes” del IPA, entrando en el debate sobre los cambios en la enseñanza. No queriendo aceptar que están sumergidos hasta el cuello en la ciénaga del atraso, rehenes del desastre educativo.



No es comprensible, si el interés real es la enseñanza, no aceptar la introducción de cambios, testificados por estudios y la realidad nacional golpeando cruelmente. Cementerio de intentos previos. No es desconocimiento, sino desprecio a la realidad nacional y a las generaciones próximas. Expresiones interesadas en el desmantelamiento de la enseñanza. Pretendiendo confrontar y enfrentar a las autoridades, las vías a la desestabilización institucional de un país.



Mientras, la población es mera espectadora del hundimiento de la ilustración nacional, perdiéndose los valores que tanto han costado. Ocurridos tras años de estancamiento formativo, en manos de personajes atascados en un pasado muy oscuro, quienes dejan aflorar sus instintos dictatoriales, demostrado a diario.



Hay que entender que es el hoy y el mañana quienes se debaten, entre el estancamiento engendrado y el desarrollo deseado por la nación entera.



Ahora, no se descifra la función del estudiante, si es que los hay. Llamando la atención las características de ellos, considerados crónicos “estudiantes”. Donde no queda duda del ambiente suscitado, el cual no solo ocurre en la enseñanza. La actitud del momento es ser un sindicalista ubicado en la vereda de enfrente al país. Portadores de ideales extraños a los nacionales, en lugar de pensar en su futuro y en este terruño. Peor aún si se piensa que serían quienes deberán formar a los que vienen.



Por lo tanto, no es aceptable la actitud asumida, peor aún sino comulgan con las ideas de libertad y democracia que se practica en el Uruguay.



Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos en el futuro?



Es de recordar cómo se conquistó la Universidad de la República. Donde el copamiento de los centros estudiantiles fue parte inicial del encuadre para hacerse del poder universitario y luego, nacional. Los resultados de dichas aventuras son conocidas y sus resultados también.



Por lo tanto, hay que poner freno a la barbarie e iniciar el recambio que anhela el país productivo. Suficiente con lo cometido, sus resultados a la vista.



Los estudiantes a estudiar, los sindicalistas al lugar que les corresponde, con responsabilidad y respeto a la Nación.