De esto no se habla

@| Tal vez me falte información, pero no escuche ni leí al respecto sobre esto que me preocupa sobremanera, como un posible gobierno de coalición republicano se enfrentara a lo que seguramente se vendrá a partir del 1º de marzo del 2020.



No me refiero a la actividad parlamentaria donde seguramente el actual gobierno será oposición y volverá a sostener la misma actitud que tuvo desde que se formó la coalición Frente Amplio en 1971.



Conocemos, eso creo, la infinidad de organismos parapolíticos que ha ido construyendo y alimentando el populismo marxista y que ha estado y estará al servicio fiel del FA, me refiero a: aparato sindical, ONG varias, organizaciones estudiantiles, ecologistas, LGTB, feministas, igualitaristas, murgas, folcloristas, opinólogos, seudo periodistas, intelectuales tendenciosos, infiltrados en los medios de prensa a sueldo del actual gobierno, y otros que no nos damos cuenta. Todo esto totalmente de acuerdo a las instrucciones de Antonio Gramsci (googlearlo).



No tengo la menor duda que, como ya lo vienen haciendo, a partir del 1º de marzo del 2020, intensificarán enormemente su actividad en contra del gobierno elegido por la mayoría de los uruguayos, oponiéndose a toda y cualquier medida del mismo, movilizándose, ocupando las calles y los medios, incluso alguna pueblada con roturas de vidrieras y robos de las mismas, asaltos a supermercados, en fin nada nuevo, todo eso ya lo vivimos, pero ahora será más violento por la rabia de haber perdido el gobierno y sin mayorías parlamentarias.



Insisto en compartir mi preocupación, cómo hará la coalición de gobierno, para enfrentar con éxito la que se viene?



Espero que los estrategas tengan planes coordinados con todos los partidos que integren el gobierno para sobrellevar con hidalguía esta probable situación…