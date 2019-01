@| El FA aprobó en su congreso la moción que borra los antecedentes criminales de menores de edad. Se me ocurren otras medidas complementarias para combatir la inseguridad.



Que no conste el nombre de los jovencitos infractores para asegurarse que no sean fichados. En todo caso proveerlos de nuevos documentos de identidad con otros datos tantas veces como sea necesario.



Para no saturar a las comisarías ni domicilios particulares, hacer cumplir penas en un club deportivo.



Cumplir esas penas siempre y cuando no interrumpan sus vacaciones.

Autorizar a explotar cajeros solamente el 24 y el 31 de diciembre.

Sacarles la sidra de la canasta navideña.



Prohibición de noticias policiales que causan alarma a la población y estigmatizan a los delincuentes.



Tarjetas de crédito sin datos personales para evitar estar en el clearing.

Obsequiar litros de pintura al agua en manifestaciones así las pintadas serían sacadas rápidamente.



Revestir las fachadas céntricas con porcelanato o azulejos para lograr el efecto anterior.



Eliminar las vidrieras de negocios céntricos, en sustitución exhibir afiches con su mercadería así se minimizarían los daños.



Trasladar iglesia del cordón para no provocar a manifestantes.



También a efectos de mejorar la educación propongo un paquete de medidas fáciles de implementar y de rápido efecto.



Entrada libre para el teatro Solís y el Adela Retta para aquellos que tienen prohibido el acceso a las canchas.



Abolir la repetición en la enseñanza, pero que tenga efecto retroactivo, así todos los ciudadanos estarían por lo menos en condiciones de ser bachiller. Esto significaría elevar de un plumazo nuestro nivel cultural.



A madres golpeadoras de maestras conseguirles una beca en academias de boxeo para ayudarlas a canalizar su violencia y ¿por qué no, ser en un futuro un orgullo nacional?



¿No estaría bueno? Es cuestión de “buscarle la vuelta”.



Suscribo una frase célebre de una ex ministra: “Todo sea por evitar un mal mayor”.