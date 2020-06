Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde Roosevelt ningún gobernante dudó de cómo proceder a los efectos de salir de un estancamiento económico y de una crisis de empleo, la intervención fuerte del Estado y la obra pública.



El Frente Amplio con su espíritu innovador rompió dicha regla dando una nueva opción, planes sociales y sueldos públicos, generando un enorme endeudamiento que no derivó en ningún beneficio que no haya sido la holgazanería del pueblo, vicio que el PIT CNT se encuentra reivindicando al pretender que se otorguen rentas universales que son imposibles económicamente de sostener para cualquier Estado, pero por sobre todo, sabemos que crean más problemas que soluciones.



Dado que el Gobierno actual no comete errores, ni tiene margen para ello, seguramente se encuentra en la tesitura de arriesgarse con más endeudamiento o tratar de eludir esta crisis de manera milagrosa.



Personalmente entiendo que no debemos tenerle miedo a adquirir más endeudamiento, pero dicho endeudamiento no necesariamente debe ser enfermo e irresponsable como siempre lo fue el del Frente Amplio, sino que puede ser un endeudamiento racional y autosustentable.



Existen áreas de la economía que tienen sobrada solvencia y amplio margen para ser gravadas adicionalmente, en especial dentro del rubro de la madera (justamente esa materia prima que usan las pasteras) que sobradamente pueden aportar unos 300 millones de dólares anuales a rentas generales (importe que correrá por cuenta en último término por el consumidor final del producto terminado en el exterior y no de productores uruguayos), impuesto que además las pasteras podrán pagar casi con el ahorro que gozaron por la devaluación de nuestra moneda.



Dicha tributación será capaz de financiar un endeudamiento de alrededor de 4 a 5 mil millones de dólares, importes sobrados para realizar obras impostergables y que vendrían sensacionales para generar decenas de miles de muy buenos puestos de trabajo a corto y largo plazo.



Obras como un Frigorífico Nacional, viviendas para mujeres víctimas de violencia doméstica, escuelas de tiempo completo, y la construcción de doble vías en rutas 5 hasta Paso de los Toros, 8 hasta Treinta y Tres, doble vía hasta Rocha y ampliación de la vuelta de la Interbalnearia (rutas que cobran la vida anualmente de cientos de uruguayos por su exceso de transito y malas condiciones).



Por su parte, esa inversión en obras generará nuevos ingresos fiscales por rebote de otros 2 mil millones que servirán para cubrir parte del déficit estatal y darle un poco de cintura al gobierno para que trate de incentivar la producción nacional.



Soluciones mágicas no existen pero sí hay soluciones que han sido comprobadas a lo largo de la historia; riesgos siempre hay y está en el buen gobernante saber cuando tomarlos.