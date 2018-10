Estafan a los amantes de la música

@| Usted compra, con su tarjeta de débito o transferencia bancaria, dos boletos para el virtuoso chino Wang y son $ 6000 y pico, que desaparecen en el segundo de su cuenta.



Pero debido a una huelga -que no tiene nada que ver con el teatro Solís- no se puede asistir al concierto del día siguiente.



Por lo tanto, debe correr desde las 3 de la tarde hasta los mostradores para obtener un reembolso. Pero ahí nos dicen que el dinero no se devolverá hasta 30 días laborables después, es decir, dentro de 45 días si otras huelgas no prolongan los plazos.



En los países civilizados, esto se llama extorsión institucional.