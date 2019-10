Estafa a jubilados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Trabajé como empleado en la actividad privada por un período ininterrumpido de 38 años. Actualmente estoy jubilado. Durante mis años de trabajo me fueron descontando de mi sueldo un porcentaje para el BPS (además de otros aportes como DISSE, IRPF y etc.) que fue variando con los años pero que nunca fue muy diferente del actual que se sitúa en un 15%.

Dicho porcentaje se descuenta del sueldo nominal mes a mes supuestamente como un aporte al BPS para financiar básicamente las jubilaciones. Pero además de lo mencionado se aporta también ese 15% sobre las partidas de aguinaldo. En otras palabras se aporta un 15% sobre 13 sueldos por año. Sin embargo, llegado el momento de acogerse a la jubilación, el Estado paga sólo 12 mensualidades por año, en otras palabras no se paga un aguinaldo jubilatorio. Esto lo considero por lo menos aberrante e injusto. Tengo entendido que hace unos cuantos años sí se otorgaba aguinaldo a los jubilados y que posteriormente fue derogado.



Entiendo que lo más justo sería que o bien se elimina el aporte obrero al BPS sobre las partidas de aguinaldo o de lo contrario se paga aguinaldo a los jubilados. Si se sigue descontando a los activos el 15% sobre las partidas de aguinaldo y luego, al momento de jubilarse, no se paga aguinaldo sobre la jubilación estamos hablando inequívocamente de una “apropiación indebida o estafa” perpetrada por el Estado en contra de los trabajadores y los pasivos.



El partido que actualmente está en el gobierno ha tenido 15 años de mayorías parlamentarias y se ha golpeado el pecho en su voluntad de ayudar a los más sumergidos y desprotegidos. Sin embargo nada ha hecho al respecto; es también cómplice de esta situación.