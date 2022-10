Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En política hay muchos actores, tal vez la gran mayoría, que actuando según principios, conveniencias, estrategias o ideologías pasan sus períodos de mandato sin dejar huellas, mejor dicho, sin pena ni gloria.



Sin embargo, cada cierto tiempo, aparece una figura que rompe el molde del político convencional y trasciende a un nivel superior, alcanzando la categoría de estadista.



Según dice Ortega y Gasset, normalmente ocurre al estadista ser incomprendido porque se atreve a ocuparse con las cuestiones de largo plazo y, si es necesario, toma decisiones que inicialmente puedan ser impopulares. En tanto que la mayoría de los políticos, escrupulosos o pusilánimes, se preocupan de los resultados inmediatos o de las consecuencias electorales de sus actos.



Un Estadista, un hombre de Estado, debe tener lo que Ortega llama “virtudes magnánimas” y carecer de las pusilánimes.



Desde el retorno de la democracia, por motivos que hoy no vienen al caso, la política en nuestro país se ha ido desacreditando ante la aparición de nuevos actores que con su presencia, actitudes y acciones fueron minando la dignidad del honroso hecho ciudadano, de ser electo por el pueblo, dignatario.



Ese deterioro lleva finalmente a un cambio de gobierno actual en el cual la ciudadanía opta por un gobierno de coalición, al cual una importante masa popular no le auguraba un período exitoso. Lejos estaban de la realidad.



Un joven Presidente con una personalidad diferente, con inteligencia, carisma y aplomo está conduciendo a este Uruguay a un destino inevitablemente mejor.



Luis Lacalle Pou ha sabido capear inesperadas contingencias, conduciendo con firmeza una coalición de 5 partidos y ahora, sin que le tiemble la mano, se dispone a completar su gestión llevando a su aprobación temas que otros, escrupulosos o pusilánimes, durante 15 años de bonanza, no supieron o no pudieron resolver a pesar de ser absolutamente cruciales e impostergables temas de Estado.



Las reformas de la Seguridad Social y de la Educación serán logradas por la firme constancia de este Estadista y su gobierno de coalición al cual, contra las expectativas frustradas y la tozuda intolerancia de la oposición, la ciudadanía sigue reconociendo cada vez más, con una altísima aprobación.